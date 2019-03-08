У Каракасі почалися протести через перебої з електропостачанням
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. Мешканці кількох районів Каракаса в четвер увечері вийшли на вулиці, вимагаючи від влади відновити електропостачання. Про це повідомила на своєму сайті газета El Nacional, передає УНН.
На оприлюднених відеозаписах чутно, що люди кричать і б'ють в порожні каструлі, протестуючи проти відсутності світла. У четвер багато районів Каракаса і більш ніж 20 штатів республіки залишилися без енергопостачання. За даними Національної електричної компанії, причиною події став саботаж на ГЕС імені Симона Болівара в штаті Болівар, найбільшої в Венесуелі.
Незважаючи на запевнення влади, усунути наслідки аварії до теперішнього часу не вдалося. Представники національної Федерації працівників сфери електропостачання Венесуели неодноразово заявляли, що проблеми в профільній сфері пов'язані з нестачею ресурсів для виконання профілактичного обслуговування мереж і підстанцій.
Як повідомляв УНН, після повернення до Венесуели Гуайдо збирається оголосити про початок нових маніфестацій проти Мадуро і соціалістів.