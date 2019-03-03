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Лідер опозиції Венесуели заявив, що повернеться до Венесуели 4 або 5 березня

Лідер опозиції Венесуели заявив, що повернеться до Венесуели 4 або 5 березня

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 березня. УНН. Лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо, що знаходиться в Еквадорі, в суботу повідомив, що повернеться до Венесуели 4 або 5 березня, передає УНН.

“Я оголошую про своє повернення додому. У понеділок — вівторок. Незважаючи на те, що це час карнавалу, у нас мало часу і багато роботи”, — сказав Гуайдо за підсумками зустрічі з президентом Еквадору Леніним Морено. Слова опозиціонера в своєму Twitter навів венесуельський журналіст Габріель Бастідас.

Гуайдо також зазначив, що після повернення до Боліваріанської республіки оголосив про нові маніфестації. “(Після повернення) ми оголосимо про нові протести в країні”, — сказав він.

У середу парламент Венесуели, контрольований опозицією, дозволив Гуайдо перебувати за межами республіки “більше п’яти днів з 23 лютого”.

Як повідомляв УНН, в ЄС обіцяють тиснути на соціалістичний уряд Венесуели.

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