В ЄС обіцяють тиснути на соціалістичний уряд Венесуели

КИЇВ. 2 березня. УНН. Міністр закордонних справ Іспанії Жозеп Боррель заявив, що Європейський Союз буде й далі “чинити політичний тиск” на главу Венесуели Ніколаса Мадуро та його уряд, аби домогтися проведення в цій південноамериканській країні вільних та демократичних виборів. Про це іспанський урядовець сказав у п’ятницю, 1 березня, в Мадриді після зустрічі з міністром закордонних справ Парагваю Луїсом Кастільйоні, передає УНН.