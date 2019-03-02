В ЄС обіцяють тиснути на соціалістичний уряд Венесуели
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. Міністр закордонних справ Іспанії Жозеп Боррель заявив, що Європейський Союз буде й далі “чинити політичний тиск” на главу Венесуели Ніколаса Мадуро та його уряд, аби домогтися проведення в цій південноамериканській країні вільних та демократичних виборів. Про це іспанський урядовець сказав у п’ятницю, 1 березня, в Мадриді після зустрічі з міністром закордонних справ Парагваю Луїсом Кастільйоні, передає УНН.
На даний момент ситуація у Венесуелі зайшла в “глухий кут”, тож Євросоюз має вирішити щодо наступних кроків для розв’язання кризи в цій країні, додав Боррель. “Тепер ми опинилися в іншій ситуації, ніж сподівалися”, — сказав глава МЗС Іспанії, цитує агенція новин AFP.
Іспанія була однією з багатьох країн-членів ЄС, котрі визнали тимчасовим президентом Венесуели опозиціонера Хуана Гуайдо. Однак попри виступи опозиції всередині країни, а також тиск з боку США, ЄС та багатьох країн Південної й Центральної Америки, при владі у Венесуелі як і раніше перебуває соціалістичний уряд Ніколаса Мадуро.
Як повідомляв УНН, США ввели нові візові санкції щодо 49 представників Венесуели.
Нагадаємо, Венесуела побачить реакцію багатьох країн, якщо Гуайдо буде арештований після повернення до Венесуели з Колумбії.
Нагадаємо, 23 січня лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо оголосив себе виконуючим обов’язки президента країни. Тимчасовим главою держави його визнали США, до них приєдналися країни Групи Ліми (за винятком Мексики), Організація американських держав і ряд європейських країн. Президент Венесуели Ніколас Мадуро назвав подію спробою перевороту. На його підтримку висловилися Росія, Білорусія, Болівія, Іран, Китай, Куба, Нікарагуа, Сальвадор, Сирія і Туреччина.