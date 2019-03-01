Спецпредставник США пригрозив Венесуелі реакцією багатьох країн на арешт Гуайдо

"Я думаю, що знадобиться глобальна відповідь і ви побачите значну реакцію з боку багатьох країн в разі, якщо пан Гуайдо буде затриманий", - сказав він.

Гуайдо, якому Верховний суд Венесуели заборонив виїжджати з країни, 22 лютого прибув до прикордонного колумбійське місто Кукута, де знаходиться центр розподілу гуманітарної допомоги для жителів Боліваріанської Республіки. У понеділок після участі в засіданні Групи Ліми в Боготі він заявив, що повернеться до Венесуели на цьому тижні.

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У середу Національна асамблея (парламент) Венесуели, яка перебуває під контролем опозиції, дозволила Гуайдо перебувати за межами республіки "більше 5 днів, починаючи з 23 лютого".

Як повідомляв УНН, тимчасового президента Венесуели Хуана Гуайдо можуть арештувати, якщо він повернеться до країни. Про це заявив глава Венесуели Ніколас Мадуро.