Глава МЗС Колумбії заявив, що Мадуро буде нести відповідальність за насильство над Гуайдо

“З Боготи ми хочемо покласти відповідальність на узурпатора (Ніколаса) Мадуро за будь-які насильницькі дії щодо (Хуана) Гуайдо, його дружини та його родичів”, — сказав міністр.

Трухільо також стверджував, що на Гуайдо сподіваються все венесуельці. “Хуан Гуайдо — це майбутнє. Узурпатор Мадуро — це минуле”, — вважає колумбійський міністр.

В кінці січня Гуайдо заявив, що на його сім’ю чиниться тиск з боку поліції Венесуели. Боліваріанська поліція спростувала цю заяву.

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Нагадаємо, в суботу представники венесуельської опозиції спробували ввезти в країну гуманітарну допомогу через кордони з Колумбією і Бразилією, які були закриті за рішенням влади. Розгорнуті в районі прикордонних переходів підрозділи Нацгвардії і поліції не пустили вантажі в країну. В ході розпочатих заворушень постраждали майже 300 людей, в тому числі десятки громадян Колумбії.

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Зокрема, понад 25 людей загинули в венесуельському штаті Болівар в районі кордону з Бразилією під час заворушень 23 лютого.

Як повідомляв УНН, Віце-президент США Майкл Пенс в понеділок, 25 лютого, в Боготі оголосить про “конкретні кроки” і “чітко визначені заходи” у зв’язку з ситуацією навколо доставки гуманітарної допомоги до Венесуели.