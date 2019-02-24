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Іспанія відмовилася підтримувати військове втручання у Венесуелу

Іспанія відмовилася підтримувати військове втручання у Венесуелу

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 лютого. УНН. Міністр закордонних справ Іспанії Жозеп Боррель попередив, що Іспанія не буде підтримувати військове втручання в ситуацію в Венесуелі з боку іноземних держав. Про це він заявив журналістам в Єгипті перед відкриттям саміту Ліги арабських держав і Європейського Союзу. Його слова наводить агентство EFE, передає УНН.

“Ми чітко попередили, що ми зовсім не будемо підтримувати і осудимо будь-яку іноземну військову інтервенцію (до Венесуели), яка, як ми сподіваємося, не станеться”, — сказав глава зовнішньополітичного відомства. “Не всі варіанти (для врегулювання ситуації) знаходяться на столі”, — додав Боррель.

Колись подібну фразу (але щодо режиму президента Ніколаса Мадуро) використовував американський лідер Дональд Трамп. В кінці січня, відповідаючи на питання журналіста про те, чи передбачає Білий дім військовий варіант вирішення ситуації в боліваріанській республіці, Трамп заявив, що зараз в США конкретно “нічого не розглядають”. Однак “всі варіанти знаходяться на столі”, додав він.

Нагадуємо, Пенс 25 лютого оголосить про конкретні кроки США відносно Венесуели.

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