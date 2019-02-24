Іспанія відмовилася підтримувати військове втручання у Венесуелу

“Ми чітко попередили, що ми зовсім не будемо підтримувати і осудимо будь-яку іноземну військову інтервенцію (до Венесуели), яка, як ми сподіваємося, не станеться”, — сказав глава зовнішньополітичного відомства. “Не всі варіанти (для врегулювання ситуації) знаходяться на столі”, — додав Боррель.

Колись подібну фразу (але щодо режиму президента Ніколаса Мадуро) використовував американський лідер Дональд Трамп. В кінці січня, відповідаючи на питання журналіста про те, чи передбачає Білий дім військовий варіант вирішення ситуації в боліваріанській республіці, Трамп заявив, що зараз в США конкретно “нічого не розглядають”. Однак “всі варіанти знаходяться на столі”, додав він.

Нагадуємо, Пенс 25 лютого оголосить про конкретні кроки США відносно Венесуели.