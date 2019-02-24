Військові Колумбії розгортають сили біля мосту на кордоні з Венесуелою - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. Представники колумбійських збройних сил почали розташовуватися у міжнародного моста Сімона Болівара, який з’єднує Колумбію з Венесуелою в місті Кукута. Про це повідомив телеканал TVV в своєму Twitter, передає УНН.
“Військовослужбовці колумбійських збройних сил дислокувалися біля мосту Сімона Болівара, коли співробітники венесуельської поліції увійшли на територію Колумбії”, — йдеться в повідомленні.
На відео, яке було прикріплено до твіту, помітні люди у військовій формі з довгоствольною зброєю, які стоять біля мосту.
Раніше венесуельські поліцейські спробували розігнати людей, які зібралися на мосту імені Сімона Болівара. Громадяни Колумбії і Венесуели прийшли на міст, щоб брати участь в передачі гуманітарної допомоги до Венесуели. Проти них був використаний сльозогінний газ.
#Ahora Cuatro militares más desertaron del gobierno de Nicolás Maduro, en el puente Simón Bolívar, en la frontera colombo-venezolana. Video cortesía @NTN24ve #TVVNoticias #TVVenezuela pic.twitter.com/J9eb5gkWSb— TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) 24 лютого 2019 р.
Як зазначав УНН, президент Колумбії Іван Дуке розпорядився повернути в країну вантажівки з гуманітарною допомогою, яка призначалася для Венесуели.