Президент Колумбії наказав повернути в країну вантажівки з гуманітарною допомогою
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. Президент Колумбії Іван Дуке розпорядився повернути в країну вантажівки з гуманітарною допомогою, яка призначалася для Венесуели. Про це на прес-конференції оголосив глава колумбійського МЗС Ольмес Трухільо, інформує УНН.
“Пріоритетом є захист людей в прикордонній зоні, і тому вантажівки повертаються”, — наведені слова міністра в Twitter адміністрації президента.
Як заявив Трухільо, в результаті зіткнень на кордоні з Венесуелою постраждали 285 осіб, в основному через застосування сльозогінного газу. 37 постраждалих були госпіталізовані.
Він також повідомив, що притулку в Колумбії попросили більше 60 венесуельських військових, “продемонструвавши втрату довіри до узурпаторського режиму” президента Ніколаса Мадуро.
Загострення на кордоні відбулося через намір венесуельської опозиції доставити гуманітарну допомогу в країну. Вантажівки намагаються прорватися до Венесуели з боку Колумбії і Бразилії.
Нагадуємо, Болтон поставив ультиматум армії Венесуели.