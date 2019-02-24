Президент Колумбії наказав повернути в країну вантажівки з гуманітарною допомогою

“Пріоритетом є захист людей в прикордонній зоні, і тому вантажівки повертаються”, — наведені слова міністра в Twitter адміністрації президента.

Як заявив Трухільо, в результаті зіткнень на кордоні з Венесуелою постраждали 285 осіб, в основному через застосування сльозогінного газу. 37 постраждалих були госпіталізовані.

Він також повідомив, що притулку в Колумбії попросили більше 60 венесуельських військових, “продемонструвавши втрату довіри до узурпаторського режиму” президента Ніколаса Мадуро.

Загострення на кордоні відбулося через намір венесуельської опозиції доставити гуманітарну допомогу в країну. Вантажівки намагаються прорватися до Венесуели з боку Колумбії і Бразилії.

Нагадуємо, Болтон поставив ультиматум армії Венесуели.