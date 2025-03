Болтон поставив ультиматум армії Венесуели

“У військових Венесуели є вибір: прийняти демократію, захистити мирних жителів і дозволити доставку гуманітарної допомоги; або ж вони зіткнуться з ще більшими санкціями і ізоляцією”, — написав Болтон.

До твіту він прикріпив посилання на замітку Reuters. Агентство з посиланням на анонімне джерело в американській адміністрації повідомляє про те, що Білий дім може оголосити про нові санкції проти Каракаса вже на наступному тижні. Приводом до цього може послужити продовження блокування доставки гуманітарної допомоги в країну. У понеділок, 25 лютого. ситуацію в Венесуелі обговорять в столиці Колумбії Боготі віце-президент США Майк Пенс і ряд лідерів латиноамериканських держав.

Venezuela’s military has a choice: Embrace democracy, protect civilians, and allow in humanitarian aid; or face even more sanctions and isolation. https://t.co/KNdncJbPDH

— John Bolton (@AmbJohnBolton) 23 лютого 2019 р.

Нагадуємо, президент Венесуели Ніколас Мадуро в суботу оголосив, що його країна розриває дипломатичні відносини з Колумбією. Опозиція Венесуели і влада Колумбії повідомила про перехід на сторону демонстрантів кількох венесуельських силовиків.