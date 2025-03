Болтон поставил ультиматум армии Венесуэлы

“У военных Венесуэлы есть выбор: принять демократию, защитить мирных жителей и позволить доставку гуманитарную помощь; или же они столкнутся с еще большими санкциями и изоляцией”, — написал Болтон.

К твиту он прикрепил ссылку на заметку Reuters. Агентство со ссылкой на анонимный источник в американской администрации сообщает о том, что Белый дом может объявить о новых санкциях против Каракаса уже на следующей неделе. Поводом к этому может послужить продолжение блокирования доставки гуманитарной помощи в страну. В понедельник, 25 февраля. ситуацию в Венесуэле обсудят в столице Колумбии Боготе вице-президент США Майк Пенс и ряд лидеров латиноамериканских государств.

Venezuela’s military has a choice: Embrace democracy, protect civilians, and allow in humanitarian aid; or face even more sanctions and isolation. https://t.co/KNdncJbPDH

— John Bolton (@AmbJohnBolton) 23 февраля 2019

Напоминаем, президент Венесуэлы Николас Мадуро в субботу объявил, что его страна разрывает дипломатические отношения с Колумбией. Оппозиция Венесуэлы и власти Колумбии сообщили о переходе на сторону демонстрантов нескольких венесуэльских силовиков.