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10:25 • 29959 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 123596 просмотра

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7 марта, 06:35 • 117289 просмотра

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Болтон поставил ультиматум армии Венесуэлы

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 февраля. УНН. Венесуэла может столкнуться с новыми санкциями, если ее военные не “примут сторону демократии”. Об этом в своем Twitter написал советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, передает УНН.

“У военных Венесуэлы есть выбор: принять демократию, защитить мирных жителей и позволить доставку гуманитарную помощь; или же они столкнутся с еще большими санкциями и изоляцией”, — написал Болтон.

К твиту он прикрепил ссылку на заметку Reuters. Агентство со ссылкой на анонимный источник в американской администрации сообщает о том, что Белый дом может объявить о новых санкциях против Каракаса уже на следующей неделе. Поводом к этому может послужить продолжение блокирования доставки гуманитарной помощи в страну. В понедельник, 25 февраля. ситуацию в Венесуэле обсудят в столице Колумбии Боготе вице-президент США Майк Пенс и ряд лидеров латиноамериканских государств.

Venezuela’s military has a choice: Embrace democracy, protect civilians, and allow in humanitarian aid; or face even more sanctions and isolation. https://t.co/KNdncJbPDH

— John Bolton (@AmbJohnBolton) 23 февраля 2019

Напоминаем, президент Венесуэлы Николас Мадуро в субботу объявил, что его страна разрывает дипломатические отношения с Колумбией. Оппозиция Венесуэлы и власти Колумбии сообщили о переходе на сторону демонстрантов нескольких венесуэльских силовиков.

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