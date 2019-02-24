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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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10:25 • 40402 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 15:45 • 124328 просмотра

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6 марта, 17:12 • 145184 просмотра

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Президент Колумбии приказал вернуть в страну грузовики с гуманитарной помощью

Президент Колумбии приказал вернуть в страну грузовики с гуманитарной помощью

Киев  •  УНН

 • 8440 просмотра

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Президент Колумбии Иван Дуке распорядился вернуть в страну грузовики с гуманитарной помощью, которая предназначалась для Венесуэлы. Об этом на пресс-конференции объявил глава колумбийского МИД Ольмес Трухильо, информирует УНН.

“Приоритетом является защита людей в приграничной зоне, и поэтому грузовики возвращаются”, — приведены слова министра в Twitter администрации президента.

Как заявил Трухильо, в результате столкновений на границе с Венесуэлой пострадали 285 человек, в основном из-за применения слезоточивого газа. 37 пострадавших были госпитализированы.

Он также сообщил, что убежища в Колумбии попросили более 60 венесуэльских военных, “продемонстрировав потерю доверия узурпаторскому режиму” президента Николаса Мадуро.

Обострение на границе произошло из-за намерения венесуэльской оппозиции доставить гуманитарную помощь в страну. Грузовики пытаются прорваться в Венесуэлу со стороны Колумбии и Бразилии.

Напоминаем, Болтон поставил ультиматум армии Венесуэлы.

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