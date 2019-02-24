На кордоні Колумбії та Венесуели поранено майже 300 людей, захоплені військові та тривають сутички

“В даний час 285 людей постраждали в зіткненнях, в основному через сльозогінний газу і застосування нелетальної зброї. 37 осіб були госпіталізовані”, — заявив міністр, чий виступ транслював сайт адміністрації колумбійського президента.

За даними глави зовнішньополітичного відомства, серед постраждалих 255 венесуельців і 30 колумбійців.

Раніше венесуельські поліцейські спробували розігнати людей, які зібралися на мосту імені Сімона Болівара. Громадяни Колумбії і Венесуели прийшли на міст, щоб брати участь в передачі гуманітарної допомоги до Венесуели. Проти них був використаний сльозогінний газ. Також журналіст Габріель Бастідас повідомив, що співробітники поліції Венесуели підпалили три вантажівки з гуманітарною допомогою в штаті Тачіра на кордоні з Колумбією.

Колумбійське телебачення також передає кадри з захопленими венесуельськими військовими, які оголосили про намір перейти на сторону опозиції.

"La órdenes son masacrar al pueblo", expresa un militar venezolano que junto a otras dos compañeras, se une a la deserción de la fila del gobierno de Nicolás Maduro. Vea nuestra señal #EnVIVO por: https://t.co/0Jl8Hfzvjq pic.twitter.com/8X6NiwC2pn

Нагадуємо, військові Колумбії розгортають сили біля мосту на кордоні з Венесуелою.