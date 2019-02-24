На кордоні Колумбії та Венесуели поранено майже 300 людей, захоплені військові та тривають сутички

ukru
12:58 • 64507 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

22 березня, 15:05 • 190568 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 189277 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 176760 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

21 березня, 18:19 • 195565 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 186588 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 167788 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 314128 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 161044 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 268691 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3.7 м/с
46 %
757 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
В IT-системі "Укрзалізниці" технічний збій: онлайн-сервіси не працюють

В IT-системі "Укрзалізниці" технічний збій: онлайн-сервіси не працюють

23 березня, 06:56 • 157924 перегляди
Колишнього прокурора США Джесіку Абер знайшли мертвою

Колишнього прокурора США Джесіку Абер знайшли мертвою

23 березня, 07:47 • 155642 перегляди
У Києві збільшилась кількість постраждалих від атаки російських дронів

У Києві збільшилась кількість постраждалих від атаки російських дронів

23 березня, 08:31 • 156700 перегляди
кремль збільшує виплати за підписання контракту із ЗС рф - ГУР

кремль збільшує виплати за підписання контракту із ЗС рф - ГУР

13:21 • 140854 перегляди
ЗСУ знищили роту забезпечення переправи окупантів у Дніпрянах на ТОТ Херсонщини - Генштаб

ЗСУ знищили роту забезпечення переправи окупантів у Дніпрянах на ТОТ Херсонщини - Генштаб

13:47 • 129419 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 232407 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 314175 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 268734 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 246372 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 208054 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 108882 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 107241 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 110519 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 105302 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 112382 перегляди
Актуальне
На кордоні Колумбії та Венесуели поранено майже 300 людей, захоплені військові та тривають сутички

На кордоні Колумбії та Венесуели поранено майже 300 людей, захоплені військові та тривають сутички

Київ • УНН

 • 23479 перегляди

КИЇВ. 24 лютого. УНН. Щонайменше 285 людей постраждали в результаті зіткнень між волонтерами і венесуельськими правоохоронними органами на кордоні Колумбії і Венесуели. Про це в суботу заявив міністр закордонних справ Колумбії Карлос Ольмес Трухільо, виступаючи на прес-конференції в місті Кукута на кордоні з Венесуелою, а також журналіст видання The New York Times, передає УНН.

“В даний час 285 людей постраждали в зіткненнях, в основному через сльозогінний газу і застосування нелетальної зброї. 37 осіб були госпіталізовані”, — заявив міністр, чий виступ транслював сайт адміністрації колумбійського президента.

За даними глави зовнішньополітичного відомства, серед постраждалих 255 венесуельців і 30 колумбійців.

Раніше венесуельські поліцейські спробували розігнати людей, які зібралися на мосту імені Сімона Болівара. Громадяни Колумбії і Венесуели прийшли на міст, щоб брати участь в передачі гуманітарної допомоги до Венесуели. Проти них був використаний сльозогінний газ. Також журналіст Габріель Бастідас повідомив, що співробітники поліції Венесуели підпалили три вантажівки з гуманітарною допомогою в штаті Тачіра на кордоні з Колумбією.

Колумбійське телебачення також передає кадри з захопленими венесуельськими військовими, які оголосили про намір перейти на сторону опозиції.

"La órdenes son masacrar al pueblo", expresa un militar venezolano que junto a otras dos compañeras, se une a la deserción de la fila del gobierno de Nicolás Maduro. Vea nuestra señal #EnVIVO por: https://t.co/0Jl8Hfzvjq pic.twitter.com/8X6NiwC2pn

— TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) 24 лютого 2019 р.

Нагадуємо, військові Колумбії розгортають сили біля мосту на кордоні з Венесуелою.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,898.60
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$2,007.07