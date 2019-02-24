Пенс 25 лютого оголосить про конкретні кроки США відносно Венесуели
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. Віце-президент США Майкл Пенс в понеділок, 25 лютого, в Боготі оголосить про “конкретні кроки” і “чітко визначені заходи” у зв’язку з ситуацією навколо доставки гуманітарної допомоги до Венесуели. Про це повідомило в неділю агентство Reuters з посиланням на представника вашингтонської адміністрації, передає УНН.
“Те, що відбулося вчора (в суботу) не завадить нам доставити гуманітарну допомогу до Венесуели”, — відзначило джерело агентства. Воно відмовилося приводити додаткові подробиці.
Пенс в понеділок відправиться до Боготи, де збирається зустрітися з лідерами країн Групи Ліми і обговорити ситуацію в Венесуелі. Крім того, як заявив в суботу президент Колумбії Іван Дуке, організація розгляне питання введення нових заходів щодо посилення дипломатичної блокади Боліваріанської Республіки. У свою чергу лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо заявив, що візьме участь в засіданні і зустрінеться з Пенсом.
Як інформував УНН, нові заворушення, спровоковані противниками президента Венесуели Ніколаса Мадуро, відбулися в неділю в бразильському місті Пакарайма, біля кордону між двома країнами.