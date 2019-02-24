ЗМІ: сутички на кордоні Бразилії та Венесуели - тривають

За його даними, маніфестанти, які виступають за доставку гуманітарної допомоги в Венесуелу, стали закидати бійців Національної гвардії республіки камінням. Ті, в свою чергу, застосували проти мітингувальників гранати зі сльозогінним газом, три з яких потрапили на бразильську територію. Бразильські військові були змушені відтіснити протестувальників від кордону, щоб уникнути насильства.

Аналогічна ситуація сталася в Пакараймі в суботу. Марія Беландріа, призначена лідером опозиції Хуаном Гуайдо послом Венесуели в Бразилії, повідомила про проходження першої вантажівки з гуманітарною допомогою через кордон Боліваріанської Республіки, проте пізніше ця інформація не підтвердилася. Як пояснив бразильський телеканал Globo, вантажівка доїхала лише до того місця, де венесуельські військові виставили оточення. Автомашину не пропустили, і вона повернулася назад до Бразилії.

Маніфестанти, обурені ситуацією, що склалася, почали закидати венесуельський прикордонний пункт камінням і коктейлями Молотова. У відповідь бійці Національної гвардії цієї країни стали метати гранати зі сльозогінним газом, деякі з яких потрапили на бразильську територію.

Нагадуємо, Гуайдо закликав світ розглядати “будь-який варіант” вирішення ситуації у Венесуелі.