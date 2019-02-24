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Гуайдо закликав світ розглядати "будь-який варіант" вирішення ситуації у Венесуелі

Гуайдо закликав світ розглядати "будь-який варіант" вирішення ситуації у Венесуелі

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 лютого. УНН. Лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо закликав міжнародне співтовариство бути готовим розглянути всі варіанти врегулювання кризової ситуації в країні, передає УНН.

“Сьогоднішні події змушують мене прийняти рішення: офіційно заявити міжнародній спільноті, що ми повинні допускати всі варіанти для звільнення нашої батьківщини, яка бореться і продовжить боротися”, — написав він у Twitter.

Як стверджує Гуайдо, “внутрішній і зовнішній тиск грають ключову роль для звільнення” Венесуели.

Раніше в суботу супротивники чинного президента Ніколаса Мадуро спробували доставити в республіку іноземну гуманітарну допомогу, незважаючи на опір влади. У декількох регіонах Венесуели відбулися запеклі зіткнення прихильників опозиції з силами Національної гвардії і поліції. До теперішнього моменту відомо про загибель декількох осіб, рахунок постраждалих йде на сотні.

Los acontecimientos de hoy me obligan a tomar una decisión: plantear a la Comunidad Internacional de manera formal que debemos tener abiertas todas las opciones para lograr la liberación de esta Patria que lucha y seguirá luchando.

¡La esperanza nació para no morir, Venezuela!

— Juan Guaidó (@jguaido) 24 лютого 2019 р.

Як зазначав УНН, венесуельські військові застосували в суботу сльозогінний газ і гумові кулі проти учасників протесту, які перебували на території Бразилії. З таким твердженням виступив полковник сухопутних військ бразильської армії Жозе Жакауна.

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