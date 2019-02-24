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Генерал ЗС Бразилії: військові з Венесуели застосували спецзасоби на нашій території

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 лютого. УНН. Венесуельські військові застосували в суботу сльозогінний газ і гумові кулі проти учасників протесту, які перебували на території Бразилії. З таким твердженням виступив полковник сухопутних військ бразильської армії Жозе Жакауна в ефірі телеканалу Globo, інформує УНН.

“Це епізод, гідний співчуття. Я ніколи не бачив, щоб збройні сили іншої країни розпилювали сльозогінний газ в Бразилії. Я також побачив, як венесуельські солдати з Національної гвардії кидали каміння на території Бразилії і стріляли на нашому боці (межі)”, — сказав він.

У суботу на кордоні Венесуели і Бразилії відбулися сутички. Марія Беландріа, призначена лідером опозиції Хуаном Гуайдо послом Венесуели в Бразилії, повідомила про проходження першої вантажівки з гуманітарною допомогою через кордон Венесуели, однак пізніше ця інформація не підтвердилася. Як пояснив бразильський телеканал Globo, вантажівка доїхала лише до того місця, де венесуельські військові виставили оточення. Автомашину не пропустили, і вона повернулася назад до Бразилії.

Нагадуємо, журналісти повідомляють, що правоохоронці Венесуели напали на готель з працівниками ЗМІ.

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