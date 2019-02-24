Журналісти повідомляють, що правоохоронці Венесуели напали на готель з працівниками ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. Співробітники правоохоронних органів Венесуели напали на готель, в якому живуть журналісти, що висвітлюють ситуацію навколо гуманітарної допомоги на кордоні з Колумбією. Про це повідомила в Twitter венесуельська Національна профспілка працівників ЗМІ, передає УНН.
“Співробітники державних служб безпеки напали на готель в Уреньї (штат Тачіра), в якому живуть венесуельські і іноземні журналісти”, — йдеться в повідомленні.
За словами журналістів, правоохоронні органи використовували сльозогінний газ і розбили скло в будівлі.
Як повідомляє профспілка, раніше в суботу від дій правоохоронних органів також постраждали декілька журналістів, які висвітлювали спроби венесуельської опозиції ввезти іноземну гуманітарну допомогу в республіку. Декілька фотографів і відеооператорів залишилися без своєї робочої техніки.
Як зазначав УНН, на території Колумбії попросили притулку понад 60 венесуельських військових.