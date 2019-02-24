Журналісти повідомляють, що правоохоронці Венесуели напали на готель з працівниками ЗМІ

КИЇВ. 24 лютого. УНН. Співробітники правоохоронних органів Венесуели напали на готель, в якому живуть журналісти, що висвітлюють ситуацію навколо гуманітарної допомоги на кордоні з Колумбією. Про це повідомила в Twitter венесуельська Національна профспілка працівників ЗМІ, передає УНН.