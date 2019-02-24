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На території Колумбії попросили притулку понад 60 венесуельських військових

На території Колумбії попросили притулку понад 60 венесуельських військових

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 лютого. УНН. Більше 60 венесуельських військових і представників Національної гвардії попросили притулку в Колумбії в суботу. Про це повідомив глава колумбійської міграційної служби Крістіан Крюгер, інформує УНН.

“До нас вже звернулися понад 60 осіб зі Збройних сил і Нацгвардії Венесуели. Більшість перейшло кордон в районі моста Сімона Болівара”, — сказав він, виступаючи в Кукуті на кордоні з Венесуелою. Трансляцію прес-конференції вів сайт адміністрації колумбійського президента.

За словами Крюгера, прохання про притулок венесуельських військових будуть розглянуті відповідно до стандартної процедури.

Лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо заявляв, що політичні противники президента Ніколаса Мадуро проводять таємні зустрічі з військовими і співробітниками служб безпеки, обіцяючи їм амністію в разі переходу на свою сторону. Раніше про підтримку Гуайдо оголосили два полковника і один генерал збройних сил республіки.

Як повідомляв УНН, на кордоні Колумбії та Венесуели поранено майже 300 людей, захоплені військові та тривають сутички.

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