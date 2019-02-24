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Генерал ВС Бразилии: военные из Венесуэлы применили спецсредства на нашей территории

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КИЕВ. 24 февраля. УНН. Венесуэльские военные применили в субботу слезоточивый газ и резиновые пули против протестующих, которые находились на территории Бразилии. С таким утверждением выступил полковник сухопутных войск бразильской армии Жозе Жакауна в эфире телеканала Globo, передает УНН.

“Это эпизод, достойный сожаления. Я никогда не видел, чтобы вооруженные силы другой страны распыляли слезоточивый газ в Бразилии. Я также увидел, как венесуэльские солдаты из Национальной гвардии бросали камни на территории Бразилии и стреляли на нашей стороне (границы)”, — сказал он.

В субботу на границе Венесуэлы и Бразилии произошли столкновения. Мария Беландриа, назначенная лидером оппозиции Хуаном Гуайдо послом Венесуэлы в Бразилии, сообщила о прохождении первого грузовика с гуманитарной помощью через границу Венесуэлы, однако позднее эта информация не подтвердилась. Как пояснил бразильский телеканал Globo, грузовик доехал лишь до того места, где венесуэльские военные выставили оцепление. Автомашину не пропустили, и она вернулась обратно в Бразилию.

Напоминаем, журналисты сообщают, что правоохранители Венесуэлы напали на отель с работниками СМИ.

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