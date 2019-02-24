Парламентарі Венесуели заявили про понад 25 застрелених на кордоні з Бразилією

“У районі Санта-Елена-де-Уайр 23 лютого загинуло понад 25 осіб”, — сказав Гусамана. Він зазначив, що всі вони були застрелені. За словами депутата, в придушенні протестів цивільного населення брали участь засуджені, яким видали форму бійців Національної гвардії.

В суботу представники венесуельської опозиції спробували ввезти в країну гуманітарну допомогу через кордони з Колумбією і Бразилією, які були закриті за рішенням влади. Розгорнуті в районі прикордонних переходів підрозділи Нацгвардії і поліції не пустили вантажі в країну. В ході розпочатих заворушень постраждали сотні людей, в тому числі десятки громадян Колумбії.

Нагадуємо, на кордоні Колумбії та Венесуели поранено майже 300 людей, захоплені військові та тривають сутички.