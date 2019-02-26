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Мадуро погрожує Гуайдо судом після повернення до країни

Мадуро погрожує Гуайдо судом після повернення до країни

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 лютого. УНН. Тимчасового президента Венесуели Хуана Гуайдо можуть арештувати, якщо він повернеться до країни. Про це заявив глава Венесуели Ніколас Мадуро в інтерв'ю ABC News, що було оприлюднене у вівторок, 26 лютого, передає УНН.

"Він не може просто поїхати та приїхати. Він змушений буде постати перед судом, і суд заборонив йому виїжджати з країни. Я поважатиму закони", - сказав Мадуро.

Нагадаємо, що Верховний суд Венесуели в січні заборонив Гуайдо подорожувати за кордон. Ця заборона залишається чинною, оскільки триває розслідування його "злочинів проти конституційного ладу".

Попри це, Гуайдо минулими вихідними перетнув кордон з Колумбією, щоб організувати доставку гуманітарної допомоги до Венесуели. Згодом він вирушив до столиці Колумбії Боготи на зустріч з представниками групи Ліми - ця група американських країн була створена з метою врегулювання політичної кризи в Венесуелі.

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Сам Гуайдо в оприлюдненому 26 лютого інтерв'ю заявив, що він повинен повернутися до Венесуели, попри всі погрози. "Моя роль і мій обов'язок - бути в Каракасі, незважаючи на ризики", - сказав тимчасовий президент країни.

Тим часом міграційна служба Колумбії повідомила, що з 23 лютого, коли венесуельська опозиція зробила невдалу спробу доправити до своєї країни гуманітарну допомогу, понад 320 співробітників силових відомств Венесуели дезертирували та перейшли на колумбійську територію.

У свою чергу, влада Перу у вівторок анулювала візи дипломатів посольства Венесуели в Лімі. До 9 березня вони мають залишити територію країни. Заступник міністра закордонних справ Перу заявив, що його країна визнає посла, призначеного тимчасовим президентом Хуаном Гуайдо.

Нагадаємо, глава МЗС Колумбії заявив, що Мадуро буде нести відповідальність за насильство над Гуайдо.

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