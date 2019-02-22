Самопроголошений президент Венесуели підписав перший указ

“Як головнокомандувач Боліваріанської збройними силами, я знову підтверджую дозвіл на в’їзд гуманітарної допомоги до Венесуели і наказую окремим підрозділам ЗС діяти відповідно до цього дозволу”, — йдеться в документі.

Венесуельський політик також віддав розпорядження “відкрити кордон з братською Бразилією”. “Підтверджую готовність Венесуели підтримувати дипломатичні, консульські та інші відносини з владою островів Аруба, Кюрасао і Бонайре, також як і з владою Королівства Нідерландів”, — підкреслюється в документі.

Ініціатива про доставку до Венесуели гуманітарної допомоги в умовах розгортання в країні політичної кризи призвела до чергових розбіжностей між противниками і прихильниками Мадуро. Опозиція заявляє, що має намір зробити все можливе, щоб провезти в країну вантажі з Колумбії і Бразилії. Уряд Венесуели наполягає, що допомога може бути надана тільки в рамках міжнародного права і не має наміру пропускати зібрані опозицією вантажі через кордон.

#21Feb Decreto presidencial para autorizar el ingreso de la ayuda humanitaria, apertura de toda nuestra frontera, mantenimiento de relaciones con Aruba, Curazao y Bonaire, además de garantías y reconocimiento para miembros de la #FANB que cumplan este mandado y la constitución. pic.twitter.com/OTHZN8iEhW

Нагадуємо, Берні Сандерс заявив, що не вважає Гуайдо легітимним президентом Венесуели.