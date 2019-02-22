Самопровозглашенный президент Венесуэлы подписал первый указ
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо в четверг опубликовал указ о разрешении въезда гуманитарной помощи в Боливарианскую Республику. Текст документа политик опубликовал в своем Twitter, сообщает УНН.
“Как главнокомандующий Боливарианскими вооруженными силами, я вновь подтверждаю разрешение на въезд гуманитарной помощи в Венесуэлу и приказываю отдельным подразделениям ВС действовать согласно этому разрешению”, — говорится в документе.
Венесуэльский политик также отдал распоряжение “открыть границу с братской Бразилией”. “Подтверждаю готовность Венесуэлы поддерживать дипломатические, консульские и прочие отношения с властями островов Аруба, Кюрасао и Бонайре, также как и с властями Королевства Нидерландов”, — подчеркивается в документе.
Инициатива о доставке в Венесуэлу гуманитарной помощи в условиях развернувшегося в стране политического кризиса привела к очередным разногласиям между противниками и сторонниками Мадуро. Оппозиция заявляет, что намерена предпринять все возможное, чтобы провезти в страну грузы из Колумбии и Бразилии. Правительство Венесуэлы настаивает, что помощь может быть оказана только в рамках международного права и не намерены пропускать собранные оппозицией грузы через границу.
# 21Feb Decreto presidencial para autorizar el ingreso de la ayuda humanitaria, apertura de toda nuestra frontera, mantenimiento de relaciones con Aruba, Curazao y Bonaire, además de garantías y reconocimiento para miembros de la #FANB que cumplan este mandado y la constitución. pic.twitter.com/OTHZN8iEhW— Juan Guaidó (@jguaido) 22 февраля 2019
Напоминаем, Берни Сандерс заявил, что не считает Гуайдо легитимным президентом Венесуэлы.