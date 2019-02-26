Мадуро грозит Гуайдо судом по возвращении в страну

"Он не может просто поехать и приехать. Он вынужден будет предстать перед судом, и суд запретил ему выезжать из страны. Я буду уважать закон", - сказал Мадуро.

Напомним, что Верховный суд Венесуэлы в январе запретил Гуайдо путешествовать за границу. Этот запрет остается в силе, поскольку продолжается расследование его "преступлений против конституционного строя".

Несмотря на это, Гуайдо минувшие выходные пересек границу с Колумбией, чтобы организовать доставку гуманитарной помощи в Венесуэлу. Впоследствии он отправился в столицу Колумбии Боготу на встречу с представителями группы Лимы - это группа американских стран была создана с целью урегулирования политического кризиса в Венесуэле.

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Сам Гуайдо в обнародованном 26 февраля интервью заявил, что он должен вернуться в Венесуэлу, несмотря на все угрозы. "Моя роль и мой долг - быть в Каракасе, несмотря на риски", - сказал временный президент страны.

Между тем миграционная служба Колумбии сообщила, что с 23 февраля, когда венесуэльская оппозиция предприняла неудачную попытку доставить к своей стране гуманитарную помощь, более 320 сотрудников силовых ведомств Венесуэлы дезертировали и перешли на колумбийские территорию.

В свою очередь, власти Перу во вторник аннулировала визы дипломатов посольства Венесуэлы в Лиме. До 9 марта они должны покинуть территорию страны. Заместитель министра иностранных дел Перу заявил, что его страна признает посла, назначенного временным президентом Хуаном Гуайдо.

Напомним, глава МИД Колумбии заявил, что Мадуро будет нести ответственность за насилие над Гуайдо.