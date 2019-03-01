Спецпредставитель США пригрозил Венесуэле реакцией многих стран на арест Гуайдо

"Я думаю, что понадобится глобальный ответ и вы увидите значительную реакцию со стороны многих стран в случае, если господин Гуайдо будет задержан", - сказал он.

Гуайдо, которому Верховный суд Венесуэлы запретил выезжать из страны 22 февраля прибыл в пограничный колумбийский город Кукута, где находится центр распределения гуманитарной помощи для жителей Боливарианской Республики. В понедельник после участия в заседании Группы Лимы в Боготе он заявил, что вернется в Венесуэлу на этой неделе.

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В среду Национальная ассамблея (парламент) Венесуэлы, которая находится под контролем оппозиции, позволила Гуайдо находиться за пределами республики "более 5 дней, начиная с 23 февраля".

Как сообщал УНН, временного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо могут арестовать, если он вернется в страну. Об этом заявил глава Венесуэлы Николас Мадуро.