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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 20378 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 42632 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 120146 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 122892 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 124446 просмотра

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 122513 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 154734 просмотра

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141280 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145186 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Спецпредставитель США пригрозил Венесуэле реакцией многих стран на арест Гуайдо

Спецпредставитель США пригрозил Венесуэле реакцией многих стран на арест Гуайдо

Киев  •  УНН

 • 8898 просмотра

КИЕВ. 1 марта. УНН. Венесуэла увидит реакцию многих стран, если Гуайдо будет арестован по возвращении в Венесуэлу из Колумбии. Об этом заявил в четверг журналистам спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс, передает УНН.

"Я думаю, что понадобится глобальный ответ и вы увидите значительную реакцию со стороны многих стран в случае, если господин Гуайдо будет задержан", - сказал он.

Гуайдо, которому Верховный суд Венесуэлы запретил выезжать из страны 22 февраля прибыл в пограничный колумбийский город Кукута, где находится центр распределения гуманитарной помощи для жителей Боливарианской Республики. В понедельник после участия в заседании Группы Лимы в Боготе он заявил, что вернется в Венесуэлу на этой неделе.

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В среду Национальная ассамблея (парламент) Венесуэлы, которая находится под контролем оппозиции, позволила Гуайдо находиться за пределами республики "более 5 дней, начиная с 23 февраля".

Как сообщал УНН, временного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо могут арестовать, если он вернется в страну. Об этом заявил глава Венесуэлы Николас Мадуро.

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