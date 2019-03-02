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США ввели нові візові санкції щодо 49 представників Венесуели

США ввели нові візові санкції щодо 49 представників Венесуели

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 березня. УНН. Нове рішення США про візові санкції відносно представників Венесуели поширюється на 49 осіб. Про це йдеться в заяві Держдепартаменту, поширеному в п'ятницю, передає УНН.

"Ми анулювали візи 49 осіб", - повідомляє американське зовнішньополітичне відомство.

"США продовжать вживати заходів щодо Мадуро і інших корупціонерів, а також тих, хто порушує права людини", - підкреслюється в заяві. "Ми закликаємо всі країни посилити економічний тиск на Мадуро і його корумпованих соратників, а також обмежити видачу віз його оточенню", - йдеться в прес-релізі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Глава МЗС Колумбії заявив, що Мадуро буде нести відповідальність за насильство над Гуайдо

Раніше спецпредставник США по Венесуелі Елліотт Абрамс на брифінгу для журналістів в Держдепартаменті заявив, що Сполучені Штати на додаток до введених в п'ятницю новим санкціям проти шести венесуельців ввели візові обмеження проти десятків громадян Венесуели, "відповідальних за підрив демократії" в цій країні.

Як повідомляв УНН, Венесуела побачить реакцію багатьох країн, якщо Гуайдо буде арештований після повернення до Венесуели з Колумбії.

Нагадаємо, 23 січня лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо оголосив себе виконуючим обов'язки президента країни. Тимчасовим главою держави його визнали США, до них приєдналися країни Групи Ліми (за винятком Мексики), Організація американських держав і ряд європейських країн. Президент Венесуели Ніколас Мадуро назвав подію спробою перевороту. На його підтримку висловилися Росія, Білорусія, Болівія, Іран, Китай, Куба, Нікарагуа, Сальвадор, Сирія і Туреччина.

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