США ввели новые визовые санкции в отношении 49 представителей Венесуэлы
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. Новое решение США о визовых санкциях в отношении представителей Венесуэлы распространяется на 49 человек. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента, распространенном в пятницу, передает УНН.
“Мы аннулировали визы 49 человек”, — сообщает американское внешнеполитическое ведомство.
“США продолжат принимать меры по Мадуро и другим коррупционерам, а также тех, кто нарушает права человека”, — подчеркивается в заявлении.
“Мы призываем все страны усилить экономическое давление на Мадуро и его коррумпированных соратников, а также ограничить выдачу виз его окружению”, — говорится в пресс-релизе.
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Ранее спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс на брифинге для журналистов в Госдепартаменте заявил, что Соединенные Штаты в дополнение к введенным в пятницу новым санкциям против шести венесуэльцев ввели визовые ограничения против десятков граждан Венесуэлы, “ответственных за подрыв демократии” в этой стране.
Как сообщал УНН, Венесуэла увидит реакцию многих стран, если Гуайдо будет арестован по возвращении в Венесуэлу из Колумбии.
Напомним, 23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и ряд европейских стран. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.