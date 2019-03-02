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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 20692 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 42907 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 120194 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 122926 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 124459 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 122521 просмотра

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7 марта, 06:35 • 117336 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141280 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145187 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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США ввели новые визовые санкции в отношении 49 представителей Венесуэлы

США ввели новые визовые санкции в отношении 49 представителей Венесуэлы

Киев  •  УНН

 • 8960 просмотра

КИЕВ. 2 марта. УНН. Новое решение США о визовых санкциях в отношении представителей Венесуэлы распространяется на 49 человек. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента, распространенном в пятницу, передает УНН.

“Мы аннулировали визы 49 человек”, — сообщает американское внешнеполитическое ведомство.

“США продолжат принимать меры по Мадуро и другим коррупционерам, а также тех, кто нарушает права человека”, — подчеркивается в заявлении.

“Мы призываем все страны усилить экономическое давление на Мадуро и его коррумпированных соратников, а также ограничить выдачу виз его окружению”, — говорится в пресс-релизе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Глава МИД Колумбии заявил, что Мадуро будет нести ответственность за насилие над Гуайдо

Ранее спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс на брифинге для журналистов в Госдепартаменте заявил, что Соединенные Штаты в дополнение к введенным в пятницу новым санкциям против шести венесуэльцев ввели визовые ограничения против десятков граждан Венесуэлы, “ответственных за подрыв демократии” в этой стране.

Как сообщал УНН, Венесуэла увидит реакцию многих стран, если Гуайдо будет арестован по возвращении в Венесуэлу из Колумбии.

Напомним, 23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и ряд европейских стран. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.

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