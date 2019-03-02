В ЕС обещают давить на социалистическое правительство Венесуэлы
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. Министр иностранных дел Испании Хосеп Боррель заявил, что Европейский Союз будет и дальше "оказывать политическое давление" на главу Венесуэлы Николаса Мадуро и его правительство, чтобы добиться проведения в этой южноамериканской стране свободных и демократических выборов. Об этом испанский чиновник сказал в пятницу, 1 марта, в Мадриде после встречи с министром иностранных дел Парагвая Луисом Кастильони, передает УНН.
На данный момент ситуация в Венесуэле зашла в "тупик", поэтому Евросоюз должен решить по следующим шагам для разрешения кризиса в этой стране, добавил боррелий.
"Теперь мы оказались в иной ситуации, нежели надеялись", - сказал глава МИД Испании, цитирует агентство новостей AFP.
Испания была одной из многих стран-членов ЕС, которые признали временным президентом Венесуэлы оппозиционера Хуана Гуайдо. Однако несмотря на выступления оппозиции внутри страны, а также давление со стороны США, ЕС и многих стран Южной и Центральной Америки, у власти в Венесуэле по-прежнему находится социалистическое правительство Николаса Мадуро.
Как сообщал УНН, США ввели новые визовые санкции в отношении 49 представителей Венесуэлы.
Напомним, Венесуэла увидит реакцию многих стран, если Гуайдо будет арестован по возвращении в Венесуэлу из Колумбии.
Напомним, 23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и ряд европейских стран. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.