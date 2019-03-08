В Каракасе начались протесты из-за перебоев с электроснабжением
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. Жители нескольких районов Каракаса в четверг вечером вышли на улицы, требуя от властей восстановить электроснабжение. Об этом сообщила на своем сайте газета El Nacional, передает УНН.
На обнародованных видеозаписях слышно, что люди кричат и бьют в пустые кастрюли, протестуя против отсутствия света. В четверг многие районы Каракаса и более 20 штатов республики остались без энергоснабжения. По данным Национальной электрической компании, причиной происшествия стал саботаж на ГЭС имени Симона Боливара в штате Боливар, крупнейшей в Венесуэле.
Несмотря на заверения властей, устранить последствия аварии до настоящего времени не удалось. Представители национальной Федерации работников сферы электроснабжения Венесуэлы неоднократно заявляли, что проблемы в профильной сфере связаны с нехваткой ресурсов для выполнения профилактического обслуживания сетей и подстанций.
Как сообщал УНН, по возвращении в Венесуэлу Гуайдо собирается объявить о начале новых манифестаций против Мадуро и социалистов.