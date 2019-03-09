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Вице-премьер Венесуэлы назвал актом агрессии массовое отключение электричества в стране

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 марта. УНН. Саботаж на ГЭС имени Симона Боливара, в результате которого большая часть Венесуэлы почти на сутки осталась без электроснабжения, стал одним из крупнейших актов агрессии в истории страны. Об этом в пятницу заявил вице-президент по вопросам связи и культуры, министр связи и информации страны Хорхе Родригес в эфире государственного телевидения, передает УНН.

"Мы решительно осуждаем жестокую агрессию, от которой пострадали жители Венесуэлы, за 200 лет, - сказал он. - Эти действия непосредственно угрожали нашим гражданам". Ранее Родригес заявлял, что целью саботажа было оставить республику без света на несколько дней.

В четверг Каракас и 20 из 23 штатов Венесуэлы остались без энергоснабжения. По данным Национальной электрической компании, причиной происшествия стал саботаж на ГЭС имени Симона Боливара в штате Боливар, крупнейшей в стране. Президент страны Николас Мадуро обвинил в трагедии "американский империализм". Госдеп США отверг эти обвинения.

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На данный момент подача электричества восстанавливается.

Как сообщал УНН, жители нескольких районов Каракаса, столицы Венесуэлы, в четверг вечером вышли на улицы, требуя от властей восстановить электроснабжение.

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