Електрику в окремих районах Каракаса відновлено
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. Фахівці налагодили подачу електрики в деякі райони столиці Венесуели після його відключення в більш ніж 20 штатах Боліваріанської Республіки в четвер. Про це в п'ятницю повідомляє державне телебачення країни, передає УНН.
Днем раніше багато районів столиці і більш ніж 20 штатів Венесуели залишилися без енергопостачання. За даними Національної електричної компанії, причиною став саботаж на ГЕС імені Симона Болівара в штаті Болівар, найбільшої в країні. Президент країни Ніколас Мадуро звинуватив у трагедії "американський імперіалізм".
Представники національної Федерації працівників сфери електропостачання Венесуели неодноразово заявляли, що аварії в профільній сфері викликані браком ресурсів для виконання профілактичного обслуговування мереж і підстанцій.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Каракасі немає світла, води та телефонного зв'язку
Як повідомляв УНН, жителі декількох районів Каракаса, столиці Венесуели, в четвер увечері вийшли на вулиці, вимагаючи від влади відновити електропостачання.