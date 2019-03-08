Електрику в окремих районах Каракаса відновлено

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КИЇВ. 8 березня. УНН. Фахівці налагодили подачу електрики в деякі райони столиці Венесуели після його відключення в більш ніж 20 штатах Боліваріанської Республіки в четвер. Про це в п'ятницю повідомляє державне телебачення країни, передає УНН.

Днем раніше багато районів столиці і більш ніж 20 штатів Венесуели залишилися без енергопостачання. За даними Національної електричної компанії, причиною став саботаж на ГЕС імені Симона Болівара в штаті Болівар, найбільшої в країні. Президент країни Ніколас Мадуро звинуватив у трагедії "американський імперіалізм".

Представники національної Федерації працівників сфери електропостачання Венесуели неодноразово заявляли, що аварії в профільній сфері викликані браком ресурсів для виконання профілактичного обслуговування мереж і підстанцій.

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Як повідомляв УНН, жителі декількох районів Каракаса, столиці Венесуели, в четвер увечері вийшли на вулиці, вимагаючи від влади відновити електропостачання.

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