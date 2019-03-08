Электричество в отдельных районах Каракаса восстановлено
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. Специалисты наладили подачу электричества в некоторые районы столицы Венесуэлы после его отключения в более чем 20 штатах Боливарианской Республики в четверг. Об этом в пятницу сообщает государственное телевидение страны, передает УНН.
Днем ранее многие районы столицы и более чем 20 штатов Венесуэлы остались без энергоснабжения. По данным Национальной электрической компании, причиной стал саботаж на ГЭС имени Симона Боливара в штате Боливар, крупнейшей в стране. Президент страны Николас Мадуро обвинил в трагедии "американский империализм".
Представители национальной Федерации работников сферы электроснабжения Венесуэлы неоднократно заявляли, что аварии в профильной сфере вызваны нехваткой ресурсов для выполнения профилактического обслуживания сетей и подстанций.
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Как сообщал УНН жители нескольких районов Каракаса, столице Венесуэлы, в четверг вечером вышли на улицы, требуя от властей восстановить электроснабжение.