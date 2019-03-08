У Каракасі немає світла, води та телефонного зв'язку
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. Відключення електрики призвело до серйозних проблем з водопостачанням і телефонним зв'язком в Каракасі. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.
Столиця Венесуели регулярно відчуває перебої з електрикою, тому більшість громадських будівель мають власні джерела живлення, які забезпечують базове освітлення та водопостачання. Однак основна частина житлового сектора запасних джерел електрики позбавлена. Як повідомили жителі різних районів Каракаса, у багатьох в квартирах відсутня вода.
З вечора четверга не працює метро.
Погано функціонує також стільниковий телефонний зв'язок через те, що в результаті відключення електрики перестали працювати багато вишок, які передають сигнали. До багатьох людей в останні години неможливо додзвонитися, різко погіршилася якість роботи інтернету, багато національних сайтів не відкриваються. Не працюють також деякі місцеві телеканали, хоча державне телебачення Венесуели продовжує мовлення.
Як повідомляв УНН, жителі декількох районів Каракаса , столиці Венесуели, в четвер увечері вийшли на вулиці, вимагаючи від влади відновити електропостачання.