В Каракасе нет света, воды и телефонной связи
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. Отключение электричества привело к серьезным проблемам с водоснабжением и телефонной связью в Каракасе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.
Столица Венесуэлы регулярно испытывает перебои с электричеством, поэтому большинство общественных зданий имеют собственные источники питания, которые обеспечивают базовое освещение и водоснабжение. Однако основная часть жилого сектора запасных источников электричества лишена. Как сообщили жители различных районов Каракаса, у многих в квартирах отсутствует вода.
С вечера четверга не работает метро.
Плохо функционирует также сотовая телефонная связь из-за того, что в результате отключения электричества перестали работать многие передающие сигнал вышки. До многих людей в последние часы невозможно дозвониться, резко ухудшилось качество работы интернета, многие национальные сайты не открываются. Не работают также некоторые местные телеканалы, хотя государственное телевидение Венесуэлы продолжает вещание.
Как сообщал УНН, жители нескольких районов Каракаса, столицы Венесуэлы, в четверг вечером вышли на улицы, требуя от властей восстановить электроснабжение.