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У знеструмленому місті в Венесуелі за день в лікарні померли 15 дітей

У знеструмленому місті в Венесуелі за день в лікарні померли 15 дітей

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 березня. УНН. Щонайменш 15 дітей померли в п'ятницю в лікарні місті Матурін в штаті Монагас (Венесуела), який залишився без електрики через аварію, як і велика частина країни. Таку інформацію оприлюднила у своєму Twitter депутат Національної асамблеї (однопалатного парламенту) від цього регіону Марія Ернандес дель Кастільо, передає УНН.

“У морзі (центральної лікарні — ред) нам сказали, що сьогодні померли 15 дітей”, — написала депутат. За її словами, в головному медичному закладі міста з населенням понад 0,5 млн осіб склалася критична ситуація, оскільки там немає власних електричних генераторів. Вона підкреслила, що медичний персонал продовжує робити все можливе, щоб рятувати життя пацієнтів.

У четвер Каракас і більшість штатів Венесуели залишилися без енергопостачання. За даними Національної електричної компанії, причиною події став саботаж на ГЕС ім. Симона Болівара, найбільшої в країні. Президент Боліваріанської Республіки Ніколас Мадуро звинуватив у трагедії “американський імперіалізм”. Держдеп відкинув ці звинувачення.

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Представники національної Федерації працівників сфери електропостачання Венесуели неодноразово заявляли, що аварії в профільній сфері викликані браком ресурсів для виконання профілактичного обслуговування мереж і підстанцій, а не диверсіями.

Як повідомляв УНН, жителі декількох районів Каракаса, столиці Венесуели, в четвер увечері вийшли на вулиці, вимагаючи від влади відновити електропостачання.

Наразі електрику в окремих районах Каракаса відновлено.

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