У знеструмленому місті в Венесуелі за день в лікарні померли 15 дітей

КИЇВ. 8 березня. УНН. Щонайменш 15 дітей померли в п'ятницю в лікарні місті Матурін в штаті Монагас (Венесуела), який залишився без електрики через аварію, як і велика частина країни. Таку інформацію оприлюднила у своєму Twitter депутат Національної асамблеї (однопалатного парламенту) від цього регіону Марія Ернандес дель Кастільо, передає УНН.