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В обесточенном городе в Венесуэле за сутки в больнице скончались 15 детей

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 8 марта. УНН. По меньшей мере 15 детей умерли в пятницу в больнице городе Матурин в штате Монагас (Венесуэла), который остался без электричества из-за аварии, как и большая часть страны. Такую информацию обнародовала в своем Twitter депутат Национальной ассамблеи (однопалатный парламент) от этого региона Мария Эрнандес дель Кастильо, передает УНН.

"В морге (центральной больницы - ред) нам сказали, что сегодня умерли 15 детей", - написала депутат. По ее словам, в основном медицинском учреждении города с населением более 0,5 млн человек сложилась критическая ситуация, поскольку там нет собственных электрических генераторов. Она подчеркнула, что медицинский персонал продолжает делать все возможное, чтобы спасать жизни пациентов.

В четверг Каракас и большинство штатов Венесуэлы остались без энергоснабжения. По данным Национальной электрической компании, причиной происшествия стал саботаж на ГЭС им. Симона Боливара, крупнейшей в стране. Президент Боливарианской Республики Николас Мадуро обвинил в трагедии "американский империализм". Госдеп отверг эти обвинения.

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Представители национальной Федерации работников сферы электроснабжения Венесуэлы неоднократно заявляли, что аварии в профильной сфере вызваны нехваткой ресурсов для выполнения профилактического обслуживания сетей и подстанций, а не диверсиями.

Как сообщал УНН, жители нескольких районов Каракаса, столицы Венесуэлы, в четверг вечером вышли на улицы, требуя от властей восстановить электроснабжение.

Сейчас электричество в отдельных районах Каракаса восстановлено.

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