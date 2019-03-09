Венесуэльская оппозиция обвиняет в блэкауте президента Мадуро
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. После крупнейшего за десятилетие блэкаута подача электроэнергии в Венесуэле все еще не обеспечена должным образом. Вместе с политическим кризисом, нехваткой базовых продуктов и лекарств жители страны получили массовое отключение света и его восстановление с перебоями, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Ток вернули в нескольких районах столицы Венесуэлы, однако оно быстро исчез, угрожая продолжить крупнейший за 20 лет правления социалистов блэкаут.
По мнению лидера оппозиции Хуана Гуайдо, которого Запад рассматривает как легитимного лидера Венесуэлы, в отключении электроэнергии виноват именно действующий президент Николас Мадуро, деятельность которого - это саботаж.
"Саботаж это похищение денег у венесуэльцев. Саботаж это уничтожение пищи и медикаментов. Саботаж это кража голосов на выборах", - сказал Гуайдо.
Как сообщал УНН, вице-премьер Венесуэлы Хорхе Родригес назвал массовое отключение электроэнергии в Венесуэле актом агрессии.
Напомним, жители нескольких районов Каракаса в четверг вечером вышли на улицы, требуя от властей восстановить электроснабжение. Госсекретарь Майкл Помпео возложил вину за отключения электроэнергии на территории Венесуэлы на администрацию президента Николаса Мадуро.
В больнице города Матурин в штате Монагас, который остался без электричества, в течение пятницы умерли 15 детей.