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Причиною знеструмлення Венесуели стала кібератака - влада країни

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КИЇВ. 9 березня. УНН. Відключення електроенергії практично по всій території Венесуели стався через кібератаки. Про це заявив міністр зв'язку і інформації Хорхе Родрігес в ефірі державного телебачення Венесуели, передає УНН.

“Була здійснена кібератака, спрямована на автоматичну систему контролю гідроелетростанціі” Гурі “, - сказав він. — У відповідь на атаку робота ГЕС була зупинена, що призвело до припинення енергопостачання”.

За словами Родрігеса, атака на енергосистему Венесуели могла здійснюватися з США.

Венесуела передасть скаргу верховному комісару ООН з прав людини Мішель Бачелет. “Делегація управління Верховного комісара ООН з прав людини відвідає найближчим часом Венесуелу, — сказав він. — Ми передамо їй відповідну скаргу, щоб забезпечити повагу прав людини в нашій країні”.

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У четвер увечері Каракас і більшість штатів Венесуели залишилися без енергопостачання. За даними місцевої преси, мова йде про 20 або 22 з 23 штатів. Таким чином, електрику відсутнє практично на всій території країни. За словами жителів столиці, це найтриваліше на їх пам’яті відключення електроенергії в місті.

На даний момент подача електрики відновлюється.

Як повідомляв УНН, жителі декількох районів Каракаса, столиці Венесуели, в четвер увечері вийшли на вулиці, вимагаючи від влади відновити електропостачання.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Віце-прем’єр Венесуели назвав актом агресії масове відключення електрики в країні

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