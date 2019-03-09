Причиной обесточивания Венесуэлы стала кибератака - власти страны
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. Отключение электроэнергии практически по всей территории Венесуэлы произошло из-за кибератаки. Об этом заявил министр связи и информации Хорхе Родригес в эфире государственного телевидения Венесуэлы, передает УНН.
"Была осуществлена кибератака, направленная на автоматическую систему контроля гидроелетростанции "Гури", - сказал он. - В ответ на атаку работа ГЭС была остановлена, что привело к прекращению энергоснабжения".
По словам Родригеса, атака на энергосистему Венесуэлы могла осуществляться с США.
Венесуэла передаст жалобу верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет.
"Делегация управления Верховного комиссара ООН по правам человека посетит в ближайшее время Венесуэлу, - сказал он. - Мы передадим ей соответствующую жалобу, чтобы обеспечить уважение прав человека в нашей стране".
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В четверг вечером Каракас и большинство штатов Венесуэлы остались без энергоснабжения. По данным местной прессы, речь идет о 20 или 22 из 23 штатов. Таким образом, электричество отсутствует практически на всей территории страны. По словам жителей столицы, это самое продолжительное в их памяти отключения электроэнергии в городе.
На данный момент подача электричества восстанавливается.
Как сообщал УНН, жители нескольких районов Каракаса, столицы Венесуэлы, в четверг вечером вышли на улицы, требуя от властей восстановить электроснабжение.
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