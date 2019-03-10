Гуайдо просить оголосити режим надзвичайного стану через знеструмлення Венесуели
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо заявив, що має намір попросити очолюваний ним парламент країни, Національну асамблею, запровадити режим надзвичайного стану, повідомляють світові інформагенції. Про це повідомляє УНН із посиланням на Радіо Свобода.
Таке рішення він ухвалив через відсутність електроенергії на більшій частині території країни.
“Ми не можемо залишити наших людей без підтримки”, — сказав він. Опозиціонер, який у січні оголосив себе тимчасовим президентом Венесуели, пояснив, що запровадження надзвичайного стану дозволить “попросити про міжнародну допомогу, щоб упоратися з цією ситуацією”.
Нагадаємо, у четвер увечері Каракас і більшість штатів Венесуели залишилися без енергопостачання. За даними місцевої преси, мова йде про 20 або 22 з 23 штатів. Таким чином, електрика відсутня практично на всій території країни. За словами жителів столиці, це найтриваліше на їх пам’яті відключення електроенергії в місті.
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За даними Національної електричної компанії, причиною події став саботаж на ГЕС імені Симона Болівара в штаті Болівар, найбільшої в країні. Президент Венесуели Ніколас Мадуро звинуватив у трагедії “американський імперіалізм”. Держдепартамент США відкинув ці звинувачення.
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Як повідомляв УНН, у п’ятницю ввечері ситуація з електропостачанням стала поліпшуватися, проте знову погіршилася в суботу вдень після повідомлень про вибух на електропідстанції, розташованої на околиці столиці південно-східного штату Болівар — міста Сьюдад-Болівар. За даними державної енергетичної компанії Corpoelec, на даний момент електропостачання в Каракасі відновлено приблизно на 40%.
Зокрема, у перший день знеструмлення, у одному з міст у Венесуелі в лікарні померли 15 дітей.
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