Гуайдо просит объявить режим чрезвычайного положения из-за обесточивания Венесуэлы
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что намерен попросить возглавляемый им парламент страны, Национальную ассамблею, ввести режим чрезвычайного положения, сообщают мировые информагентства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
Такое решение он принял из-за отсутствия электроэнергии на большей части территории страны.
"Мы не можем оставить наших людей без поддержки", - сказал он. Оппозиционер, который в январе объявил себя временным президентом Венесуэлы, пояснил, что введение чрезвычайного положения позволит "попросить о международной помощи, чтобы справиться с этой ситуацией".
Напомним, в четверг вечером Каракас и большинство штатов Венесуэлы остались без энергоснабжения. По данным местной прессы, речь идет о 20 или 22 из 23 штатов. Таким образом, электричество отсутствует практически на всей территории страны. По словам жителей столицы, это самое продолжительное в их памяти отключения электроэнергии в городе.
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По данным Национальной электрической компании, причиной происшествия стал саботаж на ГЭС имени Симона Боливара в штате Боливар, крупнейшей в стране. Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил в трагедии "американский империализм". Госдепартамент США отверг эти обвинения.
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Как сообщал УНН, в пятницу вечером ситуация с электроснабжением стала улучшаться, однако снова ухудшилась в субботу днем после сообщений о взрыве на электроподстанции, расположенной на окраине столицы юго-восточного штата Боливар - города Сьюдад-Боливар. По данным государственной энергетической компании Corpoelec, на данный момент электроснабжение в Каракасе восстановлено примерно на 40%.
В частности, в первый день обесточивания, в одном из городов в Венесуэле в больнице умерли 15 детей.
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