Мадуро: в США є технології, здатні викликати перебої з електроенергією в Венесуелі
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Президент Венесуели Ніколас Мадуро в суботу заявив, що тільки влада США мають технологіями, які могли спровокувати відключення електрики по всій Боліваріанської Республіці. Про це повідомляє УНН із посиланням на ТАСС.
"Енергетична промисловість Венесуели була саботована за допомогою технологій імперії (США - ред) і їх самопроголошеної маріонетки (Хуана Гуайдо). Але нас не налякати", - сказав Мадуро, виступаючи на провладному мітингу.
Президент Венесуели додав, що роботи по відновленню енергопостачання тривають.
"Ми знаходимося в складній ситуації, але напружено працюємо, щоб подолати ці випробування", - підкреслив він.
Нагадаємо, у четвер увечері Каракас і більшість штатів Венесуели залишилися без енергопостачання. За даними місцевої преси, мова йде про 20 або 22 з 23 штатів. Електрика була відсутня практично на всій території країни. Жителі столиці стверджували, що це найтриваліше на їх пам'яті відключення електроенергії в місті.
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Наразі електропостачання в окремих районах Каракаса відновлено.
За даними Національної електричної компанії, причиною події став саботаж на ГЕС імені Симона Болівара, найбільшої в країні. Президент Венесуели Ніколас Мадуро звинуватив у трагедії "американський імперіалізм". Держдепартамент відкинув ці звинувачення.
Як повідомляв УНН, у знеструмленому місті в Венесуелі за день в лікарні померли 15 дітей.
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