Мадуро: в США есть технологии, способные вызвать перебои с электроэнергией в Венесуэле
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в субботу заявил, что только власть США технологиями, которые могли спровоцировать отключение электричества по всей Боливарианской Республике. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.
“Энергетическая промышленность Венесуэлы была саботирована с помощью технологий империи (США — ред) и их самопровозглашенной марионетки (Хуана Гуайдо). Но нас не напугать”, — сказал Мадуро, выступая на провластном митинге.
Президент Венесуэлы добавил, что работы по восстановлению энергоснабжения продолжаются.
“Мы находимся в сложной ситуации, но напряженно работаем, чтобы преодолеть эти испытания”, — подчеркнул он.
Напомним, в четверг вечером Каракас и большинство штатов Венесуэлы остались без энергоснабжения. По данным местной прессы, речь идет о 20 или 22 из 23 штатов. Электричество отсутствовала практически на всей территории страны. Жители столицы утверждали, что это самое продолжительное в их памяти отключения электроэнергии в городе.
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Сейчас электроснабжения в отдельных районах Каракаса восстановлено.
По данным Национальной электрической компании, причиной происшествия стал саботаж на ГЭС имени Симона Боливара, крупнейшей в стране. Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил в трагедии “американский империализм”. Госдепартамент отверг эти обвинения.
Как сообщал УНН, в обесточенном городе в Венесуэле за день в больнице умерли 15 детей.
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