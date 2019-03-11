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Парламент Венесуэлы объявил в стране чрезвычайное положение

Парламент Венесуэлы объявил в стране чрезвычайное положение

Киев  •  УНН

 • 17779 просмотра

КИЕВ. 11 марта. УНН. Национальная ассамблея (однопалатный парламент) Венесуэлы по запросу лидера оппозиции Хуана Гуайдо объявила в понедельник режим чрезвычайного положения в республике из-за отключений электроэнергии на большей части ее территории. Об этом сообщил Agence France-Presse, передает УНН.

"Режим чрезвычайного положения объявляется на всей территории страны за катастрофической ситуации, сложившейся из-за перебоев подачи электроэнергии", - приводит агентство текст постановления парламента.

Напомним, ранее Гуайдо направил в Национальную ассамблею запрос о введении в стране режима чрезвычайного положения на 30 дней в связи с перебоями в электроснабжении, чтобы получить международную помощь для восстановления энергосистемы.

Указ, предложенный политиком, также обязывает "Вооруженные силы Венесуэлы мобилизовать все силы, необходимые для надлежащей защиты объектов и сотрудников (государственной энергетической компании) Corpoelec".

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Вечером 7 марта Каракас и большинство штатов Венесуэлы остались без света. По данным местной прессы, речь идет о 20 или 22 из 23 штатов. По словам жителей столицы, это самое продолжительное в их памяти отключения электроэнергии в городе. По сведениям Corpoelec, причиной происшествия стал саботаж на ГЭС имени Симона Боливара в штате Боливар, крупнейшей в стране. Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил в трагедии "американский империализм". Госдепартамент отверг эти обвинения.

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Как сообщал УНН, в пятницу вечером ситуация с электроснабжением стала улучшаться, однако снова ухудшилась в субботу днем после сообщений о взрыве на электроподстанции, расположенной на окраине столицы юго-восточного штата Боливар - города Сьюдад-Боливар. По данным государственной энергетической компании Corpoelec, на данный момент электроснабжение в Каракасе восстановлено примерно на 40%.

В частности, в первый день обесточивания, в одном из городов в Венесуэле в больнице умерли 15 детей.

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