Из-за обесточивания Венесуэла закрывает школы и сворачивает бизнес
Киев • УНН
КИЕВ. 12марта. УНН. В Венесуэле закрывают школы и прекращают бизнес в результате блэкаута. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Согласно сообщению министра информации Венесуэлы Хорхе Родригеза, закрытие школ и сворачивания бизнеса - уже третбе подобное мероприятие за последнюю неделю, связанное с обесточиванием.
Как сообщал УНН, парламент Венесуэлы по запросу лидера оппозиции Хуана Гуайдо объявил режим чрезвычайного положения из-за отключения электроэнергии на большей части страны.
Напомним, в первый день обесточивания в одном из городов Венесуэлы в больнице скончались 15 детей .