Гуайдо: наступают решающие дни в борьбе за власть в Венесуэле

“Этот процесс (борьбы за власть) требует, чтобы мы были едины и мобилизованы. Несомненно, наступят тяжелые дни, но они будут решающими. Затем вы сможете рассказать своим внукам, как мы освободили Венесуэлу раз и навсегда”, — сказал Гуайдо. По словам оппозиционера, он готов “идти на президентский дворец” Мирафлорес. “Мы наращивали потенциал, мы разговаривали с военными и полицией. Очень скоро, когда мы объединим наши силы, мы пойдем на Мирафлорес”, — заверил он.

Параллельно, Соединенные Штаты хотят, чтобы некоторые члены правительства Венесуэлы покинули страну, и ведут переговоры на тему возможности предоставления им убежища с несколькими государствами. Об этом заявил во вторник на брифинге в Госдепартаменте специальный представитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс, чей аппарат входит в структуру американского внешнеполитического ведомства.

Acá un resumen de los discursos del Presidente (E) @jguaido en las protestas de hoy # 12Mar en Caracas. Anunció pronto una movilización a Miraflores.



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Как сообщал УНН, представитель США подтвердил, что вел переговоры по этому поводу с Испанией и некоторыми другими странами. Однако какого-либо официального запроса Мадриду о просьбе предоставить убежище кому-либо из руководства латиноамериканской страны, по его словам, не было.