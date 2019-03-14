Власти Венесуэлы сообщили о полном восстановлении работы электросетей
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Работа электросетей Венесуэлы полностью восстановлена. Об этом в эфире государственного телевидения сообщил министр связи и информации республики Хорхе Родригес, сообщает УНН.
По его словам, энергосистема восстановлена на 100% территории страны, за исключением некоторых секторов муниципалитетов Барута и Эль-Атильо , где был зарегистрирован взрыв электрических подстанций, который он описал как акты саботажа.
“Служба была восстановлена в более чем 70% из этих областей , но есть все еще остаток, который, как мы надеемся, будет решен в ближайшие несколько часов”, — приводит слова Родригеса интернет-портал El Pitazo.
7 марта без энергоснабжения остались жители 21 из 23 штатов Венесуэлы. Сбой произошел и в столице Каракасе, где из-за отключения электричества перестало работать метро. В результате погибли более 20 человек, а предприниматели понесли многомиллионные потери. Национальная ассамблея ввела в стране режим чрезвычайного положения, а президент объявил 12–13 марта дополнительными выходными днями в связи с проблемами с энергоснабжением.
Как заявляли в Национальной электрической компании (CORPOELEC), причиной случившегося стал саботаж на ГЭС имени Симона Боливара, которая располагается в штате Боливар.
Напоминаем, ближайшие дни в Венесуэле станут решающими в плане борьбы за власть. Такое мнение высказал во вторник лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо во время выступления на митинге в одном из районов Каракаса.