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СМИ назвали "террором" беспорядки в венесуэльском Маракайбо, появились видео мародерства

Киев • УНН

 • 10320 просмотра

КИЕВ. 14 марта. УНН. Ущерб от грабежей магазинов во время отключения электроснабжения в городе Маракайбо, столице венесуэльского штата Сулия, превысил 50 млн долларов. Такие данные обнародовал в среду глава городской Торговой палаты Фергюс Уолш, передает УНН со ссылкой на местное издание El Nacional и испанское издание El Mundo.

СМИ назвали "террором" беспорядки в венесуэльском Маракайбо, появились видео мародерства

“Это предварительные данные, и они будут расти”, — цитирует коммерсанта газета El Nacional. По данным Уолша, от действий злоумышленников с 7 марта пострадали более 500 предприятий торговли. Ранее их количество оценивалось примерно в 350.

Вечером 7 марта Каракас и большинство штатов Венесуэлы остались без света. Согласно данным властей, причиной стала диверсия на крупнейшей в стране ГЭС имени Симона Боливара в штате Боливар. По мнению некоторых экспертов, эта авария стала беспрецедентной по масштабам.

В понедельник Национальная ассамблея (однопалатный парламент, контролируемый противниками президента Николаса Мадуро) по просьбе лидера оппозиции Хуана Гуайдо объявила о введении в республике чрезвычайного положения из-за отключений электроэнергии.

Как отмечал ранее УНН, власти Венесуэлы сообщила о полном восстановлении работы электросетей.

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