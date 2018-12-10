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Інфляція у Венесуелі за 2018 рік наблизилася до 1,3 мільйони відсотків

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. Зростання цін у Венесуелі з січня по листопад 2018 року склало 702 000%, а в річному вираженні - 1 290 000%. Про це повідомляє УНН із посиланням на главу комітету з фінансів Національної асамблеї (однопалатного парламенту) Рафаель Гусман.

Інфляція у Венесуелі за 2018 рік наблизилася до 1,3 мільйони відсотків

"Гіперінфляція зберігається. У листопаді інфляція склала 144,2%, а в річному обчисленні майже 1 300 000%", - написав Гусман у своєму профілі у Twitter.

На думку політика, відповідальність за "голод і трагедію" венесуельського народу лежить на уряді.

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Як раніше інформував УНН, в останні роки Венесуела переживає гостру соціально-економічну кризу, що супроводжується стрімким зростанням цін і девальвацією болівара. Згідно з оцінками парламентського комітету з фінансів, за підсумками серпня 2018 року інфляція в річному обчисленні становила понад 200000%. МВФ прогнозує інфляцію в 1000000% до кінця року. Офіційні дані про зростання цін у країні не публікуються вже кілька років. За даними ООН, до червня з Боліваріанської Республіки виїхали близько 2,3 млн осіб, в основному в Колумбію, Еквадор, Перу і Бразилію. Зарубіжні компанії, що працюють у Венесуелі, змушені згортати свій бізнес на тлі чинного в країні жорсткого валютного контролю, що ускладнює їм придбання сировини, а також гіперінфляції, яка позначилася на попиті.

Включення будь-якої країни Держдепартаментом до рейтингу спонсорів тероризму дає підставу мінфіну прийняти каральні заходи проти тих юридичних і фізичних осіб, а також держав, які ведуть торгівлю з цією країною. Під заборону підпадають, зокрема, поставки зброї і товарів подвійного призначення, будь-які банківські операції.

19 квітня 2018 року сенатор-республіканець Корі Гарднер зажадав від Державного департаменту США внести у цей список Росію в зв’язку зі “справою Скрипалів”. 12 червня 2018 року Україна звернулася до Міжнародного суду ООН із позовом про визнання РФ спонсором тероризму.

Санкції, які накладають США на країни, включені ними до списку: заборона на поставки зброї (експорт і продаж); контроль за експортом товарів подвійного призначення; заборони на економічну допомогу; накладення різних фінансових і інших обмежень.

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