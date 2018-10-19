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Венесуела зобов'язала покинути країну повірений у справах Еквадору

Венесуела зобов'язала покинути країну повірений у справах Еквадору

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Влада Венесуели оголосила персоною нон ґрата і зобов’язали залишити країну повіреного в справах Еквадору у відповідь на висилку посла республіки із Кіто. Про це повідомляє УНН із посиланням на венесуельське МЗС.

"Уряд Венесуели не може ігнорувати систематичне втручання в справи країни з боку президента ЕквадоруЛеніна Морено, як і висилку посла в Кіто Кароль Дельгадо. Ця подія зобов'язує прийняти відповідну міру щодо повіреної у справах Еквадору в Венесуелі Елісабет Мендес, яка оголошена персоною нон ґрата", - йдеться в повідомленні. Як заявили в МЗС, у дипломата є 72 години на те, щоб покинути країну.

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У дипломатичному відомстві висловили думку, що рішення Кіто вислати посла "є наслідком нової ролі, яка була призначена еквадорському уряду після візиту віце-президента США Майкла Пенса" з метою "неконституційної зміни режиму в Венесуелі".

Раніше МЗС Еквадору повідомив, що посол Венесуели в Кіто Кароль Дельгадо оголошена персоною нон ґрата і повинна покинути країну. Даний захід став реакцією на слова міністра зв'язку та інформації Боліваріанської республіки Хорхе Родрігеса, який звинуватив Морено у брехні про кількість венесуельських мігрантів, які щодня прибувають до Еквадору. У Кіто також прийняли рішення відкликати для консультацій із Каракаса тимчасового повіреного в справах республіки.

Як раніше інформував УНН, в останні роки Венесуела переживає гостру соціально-економічну кризу, що супроводжується стрімким зростанням цін і девальвацією болівара. Згідно з останніми оцінками парламентського комітету з фінансів, за підсумками серпня інфляція в річному обчисленні перевищила 200000%. МВФ прогнозує інфляцію в 1000000% до кінця року. Офіційні дані про зростання цін у країні не публікуються вже кілька років. За даними ООН, до червня з Боліваріанської Республіки виїхали близько 2,3 млн осіб, в основному в Колумбію, Еквадор, Перу і Бразилію. Зарубіжні компанії, що працюють у Венесуелі, змушені згортати свій бізнес на тлі чинного в країні жорсткого валютного контролю, що ускладнює їм придбання сировини, а також гіперінфляції, яка позначилася на попиті.

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